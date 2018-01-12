Сенатор Морозов: Украине не нужен мир, ей нужна война

Москва, , 20:40 — REGNUM Если бы в Киеве хотели мира в Донбассе, они давно бы сделали то, что от них просят, и то, о чём давно говорит Россия, считает член комитета Совфеда РФ по международным делам Олег Морозов. Об этом он заявил 12 января в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1», дискутируя с украинскими журналистами и экспертами.

«Вам (Украине — прим. ИА REGNUM ) не нужен Донбасс, а нужна там война, — заявил он. — Иначе вы бы давно сделали то, о чём вас просят, и то, о чём давно говорит РФ. Россия исходит из того, что Донецк и Луганск, согласно минским соглашениям, должны быть интегрированы в Украину. Но здесь как с кораблями — вы не хотите брать».

Развивая свою мысль, сенатор напомнил о нежелании Киева допустить в зону конфликта миротворцев, которые, по словам гостя передачи, могли бы развести враждующие стороны и остановить кровопролитие. Морозов подчеркнул, что как только РФ делает шаг доброй воли, направленный, например, на выполнение договоренностей, киевская сторона сразу заявляет, что её это не интересует.

«А как с вами договариваться, если в ответ на любую инициативу вы ехидно хихикаете, а когда у вас заканчиваются аргументы, поднимаете тему Крыма? — поинтересовался сенатор. — Крым ушёл от вас из-за того, что вы натворили. Это вы сделали так, что он ушёл. Примите это как данность, и теперь, считаясь с этой данностью, надо спасать людей в Донбассе и в Луганске. Однако любой наш шаг навстречу миру вами высмеивается. Вы мира не хотите!».

Отчасти подтверждением слов Морозова может служить реакция украинских политиков и военных на предложение российского президента вернуть Киеву десятки боевых самолётов, бронетехнику и корабли. В ответ на эту инициативу бывший министр обороны Украины (2007—2009 гг.) Юрий Ехануров высказал мнение, что вся техника, которую РФ готова вернуть Украине, является ненужным «металлолом», который уже «не имеет никакого значения». Между тем, по мнению политолога Дмитрия Фетисова, Россия показывает, что соблюдает нормы международного права: передача военной техники — политический жест, напоминающий именно об этом.

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