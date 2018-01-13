Нагнетание охоты на ведьм в Литве ловко обходит правящих «демократов»

Вильнюс, , 13:05 — REGNUM Цент изучения геноцида жителей Литвы и сопротивления разразился списком агентов КГБ на 1600 фамилий, в числе которых оказались такие заслуженные деятели культуры как Донатас Банионис и Саулюс Сондецкис. Почему список, имевшийся у упомянутого Центра решили вытащить именно сейчас, рассказывает автор ИА REGNUM Олег Михайлов.

Литовские охотники на ведьм из упомянутого центра публикуют такие списки постоянно. Но характерно, что такие известные личности, как актер и театральный режиссер Донатас Банионис и народный артист СССР, скрипач, дирижер, педагог Саулюс Сондецкис попали в него посмертно. Причем ситуация с нагнетанием массового психоза по поводу агентов Кремля мастерски обходит ныне здравствующих официальных лиц Литвы, начиная с президента Дали Грибаускайте, у которых контактов с советскими структурами разного ранга было значительно больше, чем у артистов.

Но личные истории «демократов» Литвы остаются как бы тайной за семью печатями для нынешних зорких стражей литовской истории. Публикация же данных о крупных деятелях культуры является крайне показательной: главные лица уже не могут ответить…

Чем еще происходящее напоминает шпионскую кинокартину «Мертвый сезон», в которой Банионис гениально сыграл одну из главных ролей, читайте в статье: Литовский мёртвый сезон, до которого не дожил Банионис

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