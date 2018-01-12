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WWF и NABU давят на Меркель в вопросе строительства «Северного потока – 2»

Политика

В письме главам политических сил Германии экологи сообщили, что развитие проекта способствует аполитичности населения ФРГ

WWF и NABU давят на Меркель в вопросе строительства «Северного потока – 2»
Иллюстрация: Gazprom.ru
Строительство газопровода «Северный поток — 2»

Берлин, 12 января 2018, 07:41 — REGNUM  Остановить реализацию проекта по строительству газопровода «Северный поток — 2» призвали Всемирный фонд дикой природы (WWF) и Германский союз защиты природы (NABU), соответствующее письмо 11 января они направили лидерам политических сил Германии Ангеле Меркель, Хорсту Зеехоферу и Мартину Шульцу, передает DPA.

Представители организаций по защите природы назвали международный проект газопровода нарушающим экосистему Балтийского моря и вносящим разлад в отношения стран Евросоюза.

«Очевидные ошибки в процедуре принятия решений, завуалированность в плане участия общественности и ужасающе тесные политико-экономические связи при развитии проекта подрывают доверие к германской политике и способствуют аполитичности населения ФРГ», — говорится в письме.

Как отмечается, документ был направлен политикам от ХДС, ХСС И СДПГ, участвующим в переговорах по созданию коалиционного правительства Германии. Главное требование экологов — дистанцироваться от «Северного потока — 2».

В компании Nord Stream 2 AG, выступающей оператором строительства газопровода, уже отвергли обвинения, предъявленные WWF и NABU. По словам источника агентства, представитель оператора пояснил, что строительство осуществляется с учетом экологических норм, а вмешательство в окружающую среду «носит очень ограниченный и исключительно временный характер».

При этом в компании подчеркнули, что проложенный по дну Балтийского моря трубопровод будет «самым эффективным с экономической и экологической точек зрения путем транспортировки природного газа к потребителю».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2» намечен на конец 2019 года. Трубопровод пройдет по дну Балтийского моря и соединит побережья России и Германии. Пропускная способность двух его ниток составит 55 млрд кубометров газа в год.

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Северо-Европейский газопровод (Nord Stream)

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