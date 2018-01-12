«Хозяин» Молдавии Плахотнюк оказался гражданином России

Москва, , 04:43 — REGNUM Российские правоохранительные органы обвиняют лидера правящей Демпартии Молдавии в создании преступной группы для подготовки покушения на своего политического оппонента, лидера молдавской Нашей партии Ренато Усатого. Как сообщил «Коммерсантъ», в Следственном комитете РФ утверждают, что покушение готовилось в 2014 году.

Для этого молдавский олигарх создал организованную преступную группу. Ее представители, по данным следствия, установили место жительства Усатого и распорядок его дня, определили место будущего нападения, подготовили пути отхода и приобрели огнестрельное оружие.

О готовности к покушению, как считают в СКР, исполнители доложили Владимиру Плахотнюку, однако осуществить задуманное участникам группы не удалось по не зависящим от них обстоятельствам.

Уголовное дело по факту подготовки покушения было возбуждено летом 2017 года. Основанием для этого послужил тот факт, что оба его фигуранта — Плахотнюк и Усатый — являются гражданами РФ (ранее молдавские СМИ публиковали копии российских документов Плахотнюка, но официального подтверждения этой информации не было — прим. ИА REGNU). Сейчас Ренато Усатый проживает в Подмосковье, скрываясь от преследования со стороны молдавских властей.

ИА REGNUM напоминает, что в начале декабря Басманный суд принял решение о заочном аресте Плахотнюка, его объявили в международный розыск. В Интерполе, однако, посчитали, что у дела политическая подоплека, и отказались объявить его в розыск по своим каналам.

10 января этого года Мосгорсуд признал законным решение Басманного суда о заочном аресте лидера правящей в Молдавии Демпартии и фактического руководителя страны Владимира Плахотнюка. Тем самым суд отклонил апелляционную жалобу защиты молдавского олигарха. В Демпартии Молдавии это сочли ответом на подписание закона о запрете в Молдавии российских новостей.

Отметим, что спустя два дня после объявления Россией в розыск Плахотнюка контролируемый им парламент Молдавии запретил ретрансляцию российских новостей на территории страны. Затем власти Молдавии инициировали внесение курса на «евроинтеграцию» в конституцию страны, переименование государственного языка из молдавского в румынский и, наконец, отозвали на неопределенный срок из Москвы своего посла Андрея Негуцу.

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