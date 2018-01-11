Deutsche Welle: Милош Земан в Чехии непобедим?

Прага, , 17:46 — REGNUM Уже завтра, 12 января, в Чехии пройдет первый тур президентских выборов, участие в котором примут 9 кандидатов. До сих пор фактически безоговорочную победу предрекали действующему лидеру государства 73-летнему политику Милошу Земану, однако удастся ли президенту сохранить свои позиции во втором туре — пока остается большим вопросом, пишет сегодня, 11 января, Deutsche Welle.

«Претенденты на президентский пост на редкость безликие, в них крайне сложно разглядеть хоть какую-то политическую субстанцию, — говорит Шон Хэнли, эксперт факультета славянских и восточноевропейских исследований Лондонского университета, — так что наиболее опасный соперник Земана — это он сам», подчеркивает эксперт, ссылаясь на весьма экстравагантные высказывания действующего чешского президента в адрес европейских политиков и институтов.

Согласно последнему социологическому исследованию, за Земана собираются отдать свои голоса 42,5% опрошенных. Многие также отвечали, что рассматривают возможность проголосовать за него. Так, общий потенциал Земана достигает 49% голосов, однако для победы в первом туре ему необходимо набрать как минимум 50%.

На данный момент самым серьезным соперником действующего главы государства считается Йиржи Драгош, бывший глава Академии наук Чехии, выступающий в качестве независимого кандидата. По предварительным прогнозам, именно с ним Милошу Земану предстоит сразиться во втором туре голосования, который состоится уже 26—27 января. Окончательный результат выборов предсказать пока сложно. Но, несмотря на то, что победа над Земаном является первостепенной задачей для либералов, им серьезно недостает четко выраженных политических взглядов.

Избирателями Драгоша являются в основном молодые жители крупных городов, однако и они признаются, что не слишком впечатлены своим кандидатом. И тем не менее поддержку Драгошу на данный момент уже высказали 27,5% опрошенных, а эксперты отмечают, что в ходе голосования этот показатель может вырасти до 43%.

Эксперты также отмечают, что взгляды следующего чешского президента будут играть крайне важную роль в определении характера дальнейших отношений между Прагой и Брюсселем на фоне запланированного сближения Чехии с ЕС. В течение последних пяти лет Милош Земан проводил собственную внешнюю политику, зачастую противоречащую официальной позиции как чешского правительства, так и Евросоюза. Напомним, что чешский президент предложил отменить санкции ЕС против России, а также расширить чешское производство за счет китайских инвестиций. В целом, риторика Земана повлияла и на международный имидж Чешской Республики: страна — наряду с Польшей и Венгрией — заняла место в списке «возмутителей» европейского спокойствия.

В отличие от Земана, 63-летний Йиржи Драгош считает сближение с ЕС безальтернативным путем развития Чехии, но при этом он опасается усиления популистских настроений в стране.

«Политики индоктринировали людей, распространяя страхи относительно потери рабочих мест, массовой миграции и гегемонии крупных стран Евросоюза. И эта стратегия работает, поскольку во всех этих трех моментах присутствует определенная логика», — полагает Драгош.

Чтобы устранить раскол между националистически настроенными консервативными избирателями Земана и сторонниками либеральной демократии и направить страну на путь сближения с ЕС, Чехии понадобится не просто новый президент, а президент с четким политическим видением, убежден Шон Хэнли.

Но на данный момент основной оппонент Земана никакой стратегии не представил. Вместо этого он лишь пространно заявил, что следующий президент Чешской Республики должен быть «открытым, говорить правду и иметь представление о том, как защищать наши стратегические интересы в ЕС».