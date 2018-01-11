Саакашвили: $1,5 млрд хищений – ответственность Порошенко, а не Януковича

Киев, , 16:11 — REGNUM Присвоение грифа секретности материалам по делу о конфискации якобы принадлежащих бывшему президенту Украины Виктору Януковичу $1,5 млрд на самом деле указывает на то, что указанные средства вывели за границу личные финансисты нынешнего президента Петра Порошенко, заявил 11 января бывший одесский губернатор Михаил Саакашвили в эфире телеканала NewsOne.

«Речь идет о том, что личные финансисты нынешнего президента Петра Порошенко вывели за пределы Украины $1,5 млрд. Я хочу спросить у Луценко, где дело на Гонтареву, на самого себя, на всех, кто участвовал в этом. Они грабили при Януковиче, и они грабят сейчас», — сказал политик.

На основании опубликованных документов Саакашвили потребовал привлечь к уголовной ответственности генпрокурора Украины Юрия Луценко и руководителя Нацбанка Валерию Гонтареву за хищение государственных средств.

Ранее арабский телеканал Al Jazeera обнародовал данные журналистского расследования и решение Краматорского районного суда от 28 марта 2017 года о конфискации $1,5 млрд, якобы принадлежавших Януковичу и его окружению.

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В документе, состоящем из 94 страниц, перечислены фамилии лиц и названий компаний, которые фигурируют в схемах по хищению крупных сумме денег на Украине. Так, в число субъектов, осуществлявших незаконные операции, входит компания ICU, председателем совета директоров которой до 2014 года была глава Нацбанка Валерия Гонтарева.

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Несмотря на то, что украинские суды неоднократно выносили решения о необходимости расследования дел против Гонтаревой, правоохранительные органы до сих пор бездействуют. Сама Гонтарева весной 2017 года заявила о сложении с себя полномочий главы Нацбанка, однако отставка так и не была принята президентом Украины Петром Порошенко.

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