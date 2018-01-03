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Норвегия остановит поставки оружия в ОАЭ из-за войны в Йемене

Политика

В Осло опасаются, что оно может быть применено в военной кампании коалиции против хуситов

Осло, 3 января 2018, 12:16 — REGNUM  

Норвегия приостановила поставки оружия и боеприпасов Объединенным Арабским Эмиратам в связи с озабоченностью тем, что они могут быть использованы Абу-Дабив войне в Йемене, сообщает норвежская NRK.

Соответствующее заявление поступило от внешнеполитического ведомства скандинавского государства 3 января.

«После всестороннего рассмотрения ситуации в Йемене, а также ввиду роста риска, связанного с участием Объединенных Арабских Эмиратов в военной кампании в Йемене, в МИД 19 декабря 2017 года было принято решение приостановить действие лицензии на продажу материалов группы А (оружие и боеприпасы) в ОАЭ», — указывается в заявлении МИД Норвегии.

«Новые экспортные лицензии материалов группы Ав ОАЭ в этой ситуации предоставлять не будут», — также заявили в ведомстве.

За 2016 год оружия и боеприпасов ОАЭ из Норвегии было поставлено на 79 млн норвежских крон ($9,7 млн).

Напомним, ОАЭ в ходе в коалицию во главе с Саудовской Аравией, выступающей в гражданской войне в Йемене на стороне свергнутого президента Мансура Хади против повстанцев-хуситов.

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