Норвегия остановит поставки оружия в ОАЭ из-за войны в Йемене

Осло, , 12:16 — REGNUM

Норвегия приостановила поставки оружия и боеприпасов Объединенным Арабским Эмиратам в связи с озабоченностью тем, что они могут быть использованы Абу-Дабив войне в Йемене, сообщает норвежская NRK.

Соответствующее заявление поступило от внешнеполитического ведомства скандинавского государства 3 января.

«После всестороннего рассмотрения ситуации в Йемене, а также ввиду роста риска, связанного с участием Объединенных Арабских Эмиратов в военной кампании в Йемене, в МИД 19 декабря 2017 года было принято решение приостановить действие лицензии на продажу материалов группы А (оружие и боеприпасы) в ОАЭ», — указывается в заявлении МИД Норвегии.

«Новые экспортные лицензии материалов группы Ав ОАЭ в этой ситуации предоставлять не будут», — также заявили в ведомстве.

За 2016 год оружия и боеприпасов ОАЭ из Норвегии было поставлено на 79 млн норвежских крон ($9,7 млн).

Напомним, ОАЭ в ходе в коалицию во главе с Саудовской Аравией, выступающей в гражданской войне в Йемене на стороне свергнутого президента Мансура Хади против повстанцев-хуситов.

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