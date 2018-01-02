Аксёнов: Идеологию украинского нацизма надо официально признать преступной

Симферополь, , 09:44 — REGNUM Украинский нацизм, на котором базируется идеология нынешней Украины, надо признать преступным на международном уровне, заявил 2 января глава Крыма Сергей Аксёнов, комментируя прошедший в Киеве факельный марш ко дню рождения Степана Бандеры.

По мнению Сергея Аксёнова, это в очередной раз демонстрирует всему миру подлинное содержание господствующей на Украине идеологии.

«Эта власть в очередной раз показывает всему миру, что украинский нацизм является неотъемлемой частью государственной идеологии Украины. Бабий Яр, Волынская резня, Хатынь, Одесса, Донбасс — это звенья одной цепи», — указал Сергей Аксёнов в своем аккаунте в социальной сети Facebook.

Глава Крыма подчеркнул, что необходимо добиваться признания преступности идеологии украинского нацизма на международном уровне.

«Оснований для этого более чем достаточно», — считает Сергей Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 января в Киеве в честь 109-й годовщины дня рождения одного из основателей идеологии украинского нацизма Степана Бандеры был провен факельный марш с участием более 6,5 тыс. человек.

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