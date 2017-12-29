Президент Армении подвёл внешнеполитические итоги года

Ереван, , 13:09 — REGNUM Исключительно мирное урегулирование нагорно-карабахской проблемы остаётся на первой линии нашей повестки во внешней политике и безопасности. Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян в ходе приема в МИД Армении.

По его словам, независимо от отсутствия ощутимого прогресса в переговорном процессе можно констатировать, что после почти годового перерыва состоялась женевская встреча президентов Армении и Азербайджана, в результате чего принято совместное заявление и достигнута договорённость относительно ослабления напряжённости.

«В этом вопросе международное сообщество и Армения говорят почти на одном языке: это наилучшим образом выражено в заявлениях и глав делегаций государств сопредседателей Минской группы ОБСЕ, и Минского саммита ОДКБ, и в Соглашении о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве Армения — Европейский союз», — сказал глава государства.

Говоря о других итогах 2017 г., Саргсян напомнил, что Армения находится на этапе активных реформ, а состоявшиеся в апреле парламентские выборы стали своеобразным экзаменом этих реформ. По его словам, изменением основного закона Армения приняла модель долгосрочного и стабильного развития, на которой будет зиждиться Армения нового поколения.

В качестве одного из достижений 2017 года Саргсян назвал подписание соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве с Евросоюзом.

«Это наилучшим образом свидетельствует, что в случае упорной, целеустремлённой и последовательной работы можно достигнуть желаемого результата», — сказал президент.

По его мнению, упорная работа Армении в Организации Договора о коллективной безопасности и в Евразийском экономическом союзе также дала положительные результаты, и Армения внесла активный вклад в дело дальнейшего укрепления этих имеющих для страны жизненное значение структур.

«В этом году также наша дипломатия смогла продемонстрировать последовательность в вопросе решение стоящих перед нею задач. Армения продолжила выступать как надёжный международный партнёр, который готов к открытому сотрудничеству на разных площадках, понятен в своих стремлениях и способен сопоставлять отношения с самыми разными партнёрами», — сказал Серж Саргсян.

По его словам, в уходящем году были также упущения и незавершённые дела, которые ещё будет случай обстоятельно обсудить с руководящим составом министерства иностранных дел.

«Следовательно, в наступающий год мы вступим с готовностью исправить недоработки, завершить недоделанное и, конечно, воплотить в жизнь новые конструктивные и творческие идеи», — резюмировал президент Армении.