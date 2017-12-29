Юрий Баранчик: Китай накануне революционных перемен

Пекин, , 03:17 — REGNUM Происходящие в Китае события, о которых китайские информационные агентства говорят скупой строкой, на самом деле говорят о революционных изменениях, которые могут произойти в это стране. Так прокомментировал шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик сенсационные сообщения китайских информагентств о том, что Народная вооруженная милиция Китая в полночь 1 января 2018 года будет переведена под единое руководство Военного совета Центрального Комитета Коммунистической партии КНР (ЦК КПК).

«Речь идет не только о том, что товарищ Си берет под контроль основные силовые структуры КНР — в народной милиции под ружьем находится ни много, ни мало около 1,5 млн человек. Это серьезнейший силовой ресурс. По сути, это китайская «Росгвардия». И, видимо, наличие у проамерикански ориентированного Госсовета такой военизированной структуры создавало для курса национализации элит серьезные препятствия, раз в преддверии чрезвычайной сессии 19-ого съезда КПК Си Цзиньпин принял такое решение.

Можно предположить, что «красным» крылом китайского руководства могут быть предприняты и другие кардинальные шаги по выходу Китая на первые позиции в мире — отказ от нефтедоллара, вывод средств из государственных облигаций США, создание торговой китайской торговой зоны в Юго-Восточной Азии, более тесный стратегический союз с Россией», — полагает политолог.

Эксперт также добавил, что если произойдут подобного рода перемены, то Пекин перетянет на себя внимание мировой партии войны, и в преддверие выборов президента России это позволит и российскому руководству немного перевести дух от информационных атак с Запада и зачистить пятую колонну внутри страны.

«Хотелось бы также отметить, что некоторые ведущие СМИ России не заметили данную сенсационную новость. Что не удивительно. Они не замечают многих вещей, в том числе, идущее уже почти две недели судилище над белорусскими авторами российских изданий, в том числе, ИА REGNUM, в Белоруссии. Отсутствием информационного сопровождения откровенно политического процесса они бросают своих коллег в объятия репрессивной системы. Такое поведение бросает серьезную тень на эти издания, которые используют патриотическую риторику только как инструмент для выбивания средств из бюджета», — отметил Юрий Баранчик.

ИА REGNUM напоминает, что Народная вооруженная милиция Китая в полночь 1 января 2018 года будет переведена под единое руководство Военного совета Центрального Комитета Коммунистической партии КНР (ЦК КПК), со ссылкой на постановлении ЦК КПК по корректировке системы руководства и командования Народной вооруженной милицией страны сообщает «Синьхуа». «С нуля часов 1 января 2018 года вооруженная милиция Китая будет находиться под единым руководством ЦК КПК, Центрального военного совета», — говорится в сообщении.

В документе сказано, что войска китайских правоохранителей с нового года будут находиться в штате Военного совета ЦК КПК, выйдя из организационной структуры Государственного совета КНР. Согласно постановлению ЦК КПК, все китайские регионы, ведомства, Вооруженные силы Китая (Народно-освободительная армия Китая, НОАК) и вооруженная милиция должны обеспечить упорядоченную трансформацию и стабильное функционирование системы руководства и командования вооруженной милицией.