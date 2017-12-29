Новый переворот в Китае: Вооруженную милицию вывели из-под крыла Госсовета

Пекин, , 02:21 — REGNUM Народная вооруженная милиция Китая в полночь 1 января 2018 года будет переведена под единое руководство Военного совета Центрального Комитета Коммунистической партии КНР (ЦК КПК), со ссылкой на постановлении ЦК КПК по корректировке системы руководства и командования Народной вооруженной милицией страны сообщает «Синьхуа».

"С нуля часов 1 января 2018 года вооруженная милиция Китая будет находиться под единым руководством ЦК КПК, Центрального военного совета», — говорится в сообщении.

В документе сказано, что войска китайских правоохранителей с нового года будут находиться в штате Военного совета ЦК КПК, выйдя из организационной структуры Государственного совета КНР.

Согласно постановлению ЦК КПК, все китайские регионы, ведомства, Вооруженные силы Китая (Народно-освободительная армия Китая, НОАК) и вооруженная милиция должны обеспечить упорядоченную трансформацию и стабильное функционирование системы руководства и командования вооруженной милицией.

Напомним, Народная вооруженная милиция Китая является составной частью НОАК. Это внутренние войска Китая, состоящие из ряда подразделений. Охраняет различные важные объекты в мирное время и призвана содействовать НОАК в совместной обороне и боевых действиях — в военное время.

В соответствии с Конституцией Китая Народная вооруженная милиция не подчиняется правительству и руководству коммунистической партии.

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