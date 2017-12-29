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Правительство Армении одобрило соглашение с ЕС

Политика

Соглашение вступит в силу после того, как все 28 стран-членов ЕС и Армения ратифицируют его

Ереван, 29 декабря 2017, 01:04 — REGNUM  Правительство Армении на заседании сегодня, 29 декабря, одобрило Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Республикой Армения с одной стороны и Европейским союзом и Европейским обществом по атомной энергии и их государствами-членами с другой стороны.

На этой неделе президент Армении Серж Саргсян подписал указ о создании межведомственной комиссии, координирующей мероприятия, обеспечивающие реализацию подписанного соглашения. Комиссию возглавил вице-премьер, министр международной экономической интеграции и реформ Армении Ваче Габриелян.

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Евросоюзом было подписано 24 ноября во время саммита Восточного партнерства ЕС в Брюсселе. Соглашение вступит в силу после того, как все 28 стран-членов ЕС и Армения ратифицируют его.

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Внешняя политика Армении

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