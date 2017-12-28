«Опять зазудела исключительность» — МИД РФ об оценке США выборов в России

Москва, , 17:47 — REGNUM Комментарии Госдепартамента США о российском избирательном процессе являются прямым вмешательством во внутренние дела иностранного государства. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 28 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Подобные заявления Госдепа — прямое вмешательство в процесс выборов во внутренние дела иностранного государства. На каком основании официальные представители США считают себя вправе давать оценки внутриполитических процессов в других странах, остаётся неизвестным. Опять эта пресловутая исключительность зудит?» — заявила Захарова.

«Что касается неких строгих мер к независимым голосам — речь идёт о журналистах, — непонятно, о каких случаях идёт речь. Могут нам по линии Госдепартамента представить конкретную информацию? Какое ведомство и как применяет эти строгие меры? И это при том, что именно в США как раз неприкрыто травят неугодные им, в частности российские, средства массовой информации!» — продолжила она.

Она напомнила, что администрация Барака Обамы практически зачищала предвыборную дорогу для своих кандидатов, устраняя Берни Сандерса и устроив беспрецедентную травлю против Трампа с примением административного ресурса, причём как до выборов, так и во время и после них.

При этом официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что в 2012 году ЦИК России опубликовал подробный анализ американской избирательной системы, где на конкретных примерах и фактах, с опорой на заключения миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ продемонстрировано, что «выборы в США не прямые и не всеобщие, не равные и не обеспечивающие тайное голосование избирателей».

«Прежде чем что-то про нашу систему говорить, нужно проанализировать свою собственную. Поэтому если и дальше наши коллеги в Госдепартаменте или других ведомствах США будут позволять себе подобные заявления, мы будем напоминать им об их электоральных процессах и предоставлять соответствующие факты», — пригрозила Захарова.

Ранее Госдепартамент США обвинил российское правительство в давлении на потенциальных кандидатов на выборах в президенты России в 2018 году, неспособности «защитить пространство России для осуществления прав человека и реализации основных свобод». Кроме того, Госдеп США обвинил Россию в применении строгих мер по отношению к неким «независимым голосам». Заявление госдепартамента вышло после отказа Центризбиркома блогеру Алексею Навальному в регистрации на участие в выборах президента России 2018 года.