Казахстан выделил $500 тыс. в помощь народу рохинджа

Астана, , 15:38 — REGNUM Казахстан отправит $500 тыс. в рамках гуманитарной помощи мусульманам рохинджа Мьянмы в Бангладеш, сообщает 28 декабря КазТАГ со ссылкой на постановление правительства.

Средства будут выделены министерством финансов министерству иностранных дел из фонда резерва, предусмотренного на случай чрезвычайных ситуаций.

Минфин Казахстана также проконтролирует использование выделенных средств.

Напомним мусульмане рохинджа — это этническая группа в Мяьнме, проживающая в штате Ракхайн, родственная Бангладеш и Индии, которой правительство Мьянмы отказывает в гражданстве. Рохинджа считают себя коренными жителями, тогда как правительство Мьянмы считает их нелегальными эмигрантами из Бангладеш.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате военных действий властей Мьянмы, которые правительство назвало спецоперацией, из штата Ракхайн на территорию Бангладеш бежало около 410 тыс. человек. В ООН действия военных Мьянмы назвали этнической чисткой.

19 сентября лидер бирманской правящей партии Аун Сан Су Чжи признала факт нарушения прав человека в Ракхайне, но насилие против рохинджа не прекратилось.

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