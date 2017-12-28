Каждый второй житель Германии хочет отставки Меркель

Берлин, , 10:35 — REGNUM Почти половина граждан ФРГ желали бы, чтобы канцлер Германии Ангела Меркель покинула занимаемую должность до истечения срока ее полномочий, сообщает 28 декабря немецкая газета Welt.

Всего в опросе, проведенном социологами службы YouGov по заказу агентства DPA, приняли участие около двух тысяч граждан ФРГ. Около половины опрошенных (47%) выступают за то, чтобы канцлер ФРГ покинула свой пост раньше положенного по закону срока.

«Только 36% хотят, чтобы председатель ХДС оставалась канцлером еще четыре года в случае переизбрания её главой правительства», — цитирует издание данные опроса.

Напомним, после выборов в бундестаг, состоявшихся 24 сентября 2017 года, за отставку Ангелы Меркель высказывались 36% респондентов, в то время как 44% желали бы, чтобы канцлер возглавляла правительство Германии еще четыре года.

Добавим, крупнейший специалист в ФРГ «по Меркель» Дирк Курбювайт в журнале «Шпигель» подчеркнул, что время Меркель в Германии закончилось.

«Уход Меркель — благо для Германии. Теперь канцлер вызывает ассоциации не с началом и подъемом, но почти только с падением. Ее время закончилось», — сказал Курбювайт.

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