Пентагон представит Конгрессу США доклад о связях Западных Балкан с Россией

Вашингтон, , 04:36 — REGNUM Министр обороны США Джеймс Мэттис в согласовании с госсекретарём Рексом Тиллерсоном должен будет представить в Конгрессе США доклад о сотрудничестве в сфере безопасности между Россией и странами Западных Балкан. Соответствующий пункт содержится в законе о финансировании и направлениях деятельности Пентагона на 2018 финансовый год, который в начале декабря подписал президент США Дональд Трамп.

Как сообщает боснийский информационный портал Pulsе, доклад, который должен быть представлен в комитеты по обороне и иностранным делам Сената и Палаты представителей США, «должен включать оценку сотрудничества в области безопасности между каждой из западно-балканских стран — Боснией и Герцеговиной, Сербией, Косово и Македонией ‑ и Российской Федерацией».

В частности, в докладе должен быть представлен полный перечень российских систем вооружения и другой военной техники и технологий стоимостью свыше одного миллиона долларов, которые были получены или закуплены на Западных Балканах начиная с 2012 года.

Также в отчёт должно быть включено описание участия каждой из стран региона в совместных с Россией военных учениях и тренировках за период с 2012 года и описание любых заключённых ими соглашений с Россией, имеющих отношение к сфере безопасности.

Кроме этого, в докладе должна быть дана оценка взаимодействию западно-балканских государств с Россией в сфере разведки.

Как заявляется, цель доклада состоит в том, чтобы оценить, как сотрудничество Западных Балкан с Россией отражается на интересах безопасности США, НАТО, самих стран этого региона, а также граничащих с ними государств-членов Североатлантического альянса.

Отметим, что новости из Вашингтона последних месяцев свидетельствуют о намерении США в ближайшей перспективе серьёзно активизировать свою политику на Балканах.

В представленном в конце ноября докладе американского центра «Атлантический совет» под названием «Балканы, вперёд: новая стратегия США для региона» было отмечено, что на фоне определённого успеха в евроатлантической интеграции балканских стран США неосмотрительно ослабили своё присутствие в регионе, на приняв во внимание растущее влияние России.

В документе указывалось, что Вашингтон должен играть ключевую роль на Балканах и основными задачами США на данном направлении должны стать постоянное военное присутствие на Балканах, «историческое примирение» с Сербией и восстановление роли «истинного посредника» между странами региона.

Ранее в СМИ также появлялась информация о том, что в Вашингтоне вернулись к обсуждавшейся уже несколько лет назад идее создания должности специального посланника на Балканах. Кандидатом на этот пост называется бывший госсекретарь США Кондолиза Райс.

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