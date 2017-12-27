МИД Сербии: США, Великобритания и Франция нам не друзья

Белград, , 16:28 — REGNUM Белград не может считать своими друзьями крупные мировые державы, действующие против интересов Сербии. Об этом заявил первый вице-премьер и министр иностранных дел республики Ивица Дачич в эфире телелешоу на канале Happy TV.

«Я не могу сказать, что США, Великобритания, Франция являются нашими друзьями. Пусть меня простит президент Вучич, но они работают против наших интересов. Я могу уважать их как партнёров, но далёк от того, чтобы считать их друзьями. Русские являются нашими друзьями и братьями», — отметил сербский министр.

«Позвольте мне спросить, кто наши стратегические партнёры, когда последним президентом США, который находился в нашей стране, был Джимми Картер, а премьер-министром Великобритании — Маргарет Тэтчер», — добавил Ивица Дачич.

По его словам, в Госдепартаменте США считают, что могут диктовать условия Сербии, однако решением может быть только прямой разговор с руководством Соединённых Штатов.

«Америка намерена проанализировать наше военное сотрудничество с Россией. Если есть что-то, что они хотят нам сказать, пусть приходят Дональд Трамп или Рекс Тиллерсон и говорят. Я не буду слушать, что мне говорит Хойт Брайан Йи, он может общаться с моим помощником, заместителем», — заявил глава МИД Сербии.

Дачич отметил, что между Белградом и Москвой также имеются разногласия по определённым вопросам, но между Сербией и Россией есть регулярные дипломатические отношения, проводятся встречи на высшем уровне.

«Когда мы отправляемся в Америку, они относятся к нам как к гражданам второго порядка. Они даже не дают нам место для парковки перед консульством в Нью-Йорке», — подчеркнул сербский министр.

Ивица Дачич назвал самым большим вызовом для Сербии в предстоящем году вопрос с Косово. Он подчеркнул, что с момента одностороннего провозглашения независимости властями края прошло уже 10 лет, но Косово так и не обрело полноценной независимости. «И оно не получит её до те пор, пока Сербия остаётся такой, какая она есть, и с этой властью, и пока не будут найдены реальные компромиссы», — сказал он.

Дачич считает, что ещё далеко не во всех вопросах в регионе поставлена точка, и новые региональные конфликты на Балканах возможны, пока остаются актуальны причины этих конфликтов.

«Были ли устранены проблемы, из-за которых вспыхнули войны на Балканах? Нет. Это всего лишь интермеццо перед новыми конфликтами — не из-за сербов, а из-за нерешённых вопросов на Балканах. Если великие державы этого не понимают, они не исправят проблем, всё вернётся по кругу», — сказал Ивица Дачич.