Эрдоган: Асад – террорист, убивший до миллиона граждан Сирии

Тунис, , 15:29 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 27 декабря, что его сирийский коллега Башар Асад является «террористом», поэтому мирный процесс не может продолжаться вместе с ним, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением он выступил на совместной с президентом Туниса Беджи Каидом Эс-Себси пресс-конференции.

«Асад, без сомнения, является террористом, который проводит политику государственного терроризма», — подчеркнул Эрдоган.

«Невозможно продолжать с Асадом. Как мы можем принять будущее с президентом Сирии, который убил почти миллион своих сограждан», — подчеркнул он.

Напомним, с момента примирения Москвы и Анкары из-за сбитого осенью 2015 года российского бомбардировщика президент Турции играл одну из ключевых ролей в сирийском урегулировании. В частности, Турция совместно с Ираном приняла участие в переговорах в Сочи.