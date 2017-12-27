Пентагон – под суд! В США военных призвали к ответу за бойню в Техасе

Ричмонд, США, , 03:09 — REGNUM Иск против Пентагона подан в суд Восточного округа штата Вирджиния (США) властями трех американских городов, сообщает Associated Press.

Уточняется, что Пентагон призвали к ответственности власти Нью-Йорка, Сан-Франциско и Филадельфии. Как отмечается в иске, американское военное ведомство виновно в том, что не выполнило свои обязанности, результатом которых стала трагедия в городе Сазерленд-Спрингс (штат Техас, США).

Бойни к Техасе, которая произошла 5 ноября 2017 года, удалось бы избежать, считают истцы, если бы Пентагон своевременно и в полном объеме пересылал в общенациональную базу данных ФБР сведения о военнослужащих, не имеющих права покупать оружие.

Речь идет о военных с судимостью и о тех, кого уволили из армии без права приобретать оружие легально.

Напомним, 5 ноября 2017 года в церкви Сазерленд-Спрингс были расстреляны 27 человек, двадцать — получили ранения. На людей напал мужчина в военной форме: он расстрелял прихожан из винтовки во время воскресной службы. Атакующий был убит полицейскими.

Как выяснилось, стрелка звали Девин Келли. Он служил в ВВС США на базе Холломан (штат Нью-Мексико) и ранее был осужден за избиение жены и ее ребенка. Более того, у Келли было диагностировано психическое заболевание.

Информация о Келли Пентагоном в ФБР передана не была, и он смог приобрести оружие, которым воспользовался для расстрела людей в церкви.

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