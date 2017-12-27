Министр обороны Западной Сахары проверил «готовность армии к бою»

Тифарити, , 00:09 — REGNUM Министр обороны Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР) Абдаллахи Лехбиб провёл инспекционные поездки по разным районам Западной Сахары с целью оценки готовности армейских подразделений к выполнению их конституционных миссий, передаёт Sahara Press Service.

«Военные подразделения Сахарской народно-освободительной армии (СНОА) полностью привержены своим миссиям, которые главным образом состоят в установлении национального суверенитета над всей территорией Западной Сахары, в борьбе с организованной преступностью и защите освобождённых территорий», — сказал министр обороны по итогам поездок.

На состоявшейся Третьей встрече военных кадров Сахарской армии обсуждались также пути и методы укрепления работоспособности армейских подразделений в 2018 году, обеспечение «готовности подразделений СНОА к бою», модернизация администрации и руководства министерства обороны Западной Сахары.

Напомним, в 1991 году было заключено соглашение о прекращении огня между правительством Западной Сахары и Марокко, которое положило конец длительному вооружённому конфликту. С тех пор и о сегодняшний день в порном крае на северо-западном побережье Северной Африки действует Миссия ООН по организации референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС), которая наблюдает за режимом прекращения огня.

На протяжении более чем двух десятилетий сторонами безуспешно предпринимаются попытки организовать референдум, на котором народ Западной Сахары сможет сделать окончательный выбор между независимостью и вхождением в состав Марокко.