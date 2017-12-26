В Сирии сбит самолет правительственных сил

Хама, Сирия, , 20:42 — REGNUM Вооруженные силы Сирийской Арабской республики подтвердили потерю истребителя своих ВВС, сбитого террористами в провинции Хама.

Сирийское информагентство SANA, ссылаясь на военные источники, сообщило 26 декабря об уничтожении самолета, пилот которого погиб.

«Военный самолет потерпел крушение на севере провинции Хама после того, как его сбили вооруженные террористические организации, пилот погиб», — цитирует агентство на своей странице в Twitter слова источника в военных кругах.

Стоит отметить, что ранее утверждение боевиков незаконных вооруженных формирований о сбитии в провинции Хама самолета правительственных ВВС опубликовал катарский телеканал Al Jazeera.

Подробностей случившегося ни одно из СМИ не сообщает.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря российский министр обороны генерал армии Сергей Шойгу заявил, что борьба с террористами в Сирии была одной из важнейших задач Вооруженных сил России как в уходящем 2017 году, так и в наступающем 2018-м.

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