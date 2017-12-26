Что не понравилось Навальному в соответствующем закону уведомлении МВД РФ

Москва, , 15:38 — REGNUM Оппозиционер Алексей Навальный, который намеревался баллотироваться в президенты РФ, разместил в своём микроблоге в Twitter предупреждение МВД о недопустимости распространения материалов, «дискредитирующих представителей органов государственной власти РФ, политических деятелей».

«Выборы начались. МВД рассылает такие указания во все типографии страны. Не дай Бог чего-то лишнего напечатают», — такой комментарий оставил блогер под фотографией документа из правоохранительных органов.

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При этом ничего особенного и оригинального в документе УВД по Западному административному округу города Москвы нет.

«Настоящим уведомляю о недопущении приёма заказов и изготовления печатных материалов (полиграфии, буклетов, листовок и т.д.), дискредитирующих представителей органов государственной власти РФ, политических деятелей, в том числе порочащих честь и достоинство человека и гражданина, носящих агитационный характер, с призывами о проведении несанкционированных митингов, шествий в период подготовки и проведения выборов президента РФ 18 марта 2018 года», — сказано в сообщении МВД РФ.

Здесь речь идёт не о критике власти как таковой, а об агитационных материалах в период проведения выборов президента России.

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«Пусть этот клоун, купивший свой диплом юриста в подземном переходе, откроет законодательство о выборах, где подробно описаны правила ведения предвыборной агитации», — советует блогеру канал «Майор и Генерал» в Telegram.

Отмечается, что ничего принципиально нового в требованиях данного циркуляра нет.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента РФ состоятся 18 марта 2017 года. Алексей Навальный также намеревался принять в них участие и даже подал документы в Центризбирком, однако ЦИК 25 декабря отказал ему в регистрации в качестве кандидата из-за непогашенной судимости.

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Блогер призвал бойкотировать выборы в связи с тем, что с подобным решением ЦИК они утратили свою легитимность. Навальный заявил, что в оставшиеся до выборов месяцы он и его сторонники будут прикладывать максимальные усилия, чтобы обеспечить низкую явку.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил проверить «весьма скрупулезно» призывы к бойкоту на соответствие или противоречие российскому законодательству.

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