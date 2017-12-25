Путин: Если потребуется, мы продолжим войну с террористами в Сирии

Москва, , 21:44 — REGNUM Россия, если это потребуется, продолжит войну с террористами на территории Сирии, хотя столь широкого, как ранее, применения Вооружённых сил это уже не потребует, заявил российский президент Владимир Путин в ходе встречи с руководством Федерального Собрания РФ.

Владимир Путин отметил, что два пункта базирования в Сирии, имеющиеся на данный момент в распоряжении России, позволят в случае необходимости продолжить борьбу с террористами в этой стране.

При этом президент России подчеркнул, что, скорее всего, это будет вмешательство «точечного» характера. Широкого применения всех инструментов ВС РФ здесь уже не требуется.

«Больше широкого применения Вооружённых сил России в Сирии не требуется, хотя два пункта базирования у нас есть, и мы, конечно, войну с террористами, в том числе и на территории Сирии, продолжим, если это потребуется. Будем точечно там работать, но, повторяю, не так, как это было до сих пор — с таким широким применением всех компонентов наших Вооружённых сил», — уточнил Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России отметил, что переход боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), разгромленных в Сирии, на территорию Афганистана ухудшило ситуацию в этой стране, так как из-за этого процесса началось противоборство отрядов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и организации «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), контролирующей районы, прилегающие к границе с Таджикистаном и Узбекистаном.

Напомним, военное поражение ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии привело к перебазированию боевиков этой группировки в Афганистан.

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