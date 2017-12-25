Госдуму просят повысить пределы штрафов, которые устанавливают регионы

Москва, , 20:46 — REGNUM Законопроект, устанавливающий повышенные значения для административных штрафов, которые могут устанавливать субъекты РФ, внесло в Госдуму заксобрание Санкт-Петербурга, передает корреспондент ИА REGNUM 25 декабря.

Поправками предлагается прописать, что законами субъектов РФ об административных правонарушениях может устанавливаться административный штраф для граждан в размере, не превышающем 30 тыс. рублей; для должностных лиц — в размере, не превышающем 70 тыс. рублей.

Сейчас верхний предел административного штрафа, который может быть назначен за совершение административных правонарушений, предусмотренных в том числе законами регионов, составляет 5 тыс. рублей для граждан и 50 тыс. рублей для должностных лиц.

По мнению авторов, «столь низкий размер штрафа не выполняет роль разумного сдерживающего фактора для соблюдения запретов, установленных законодательством субъектов РФ, защиты общественных интересов, прав и свобод человека, а также в должной мере не способствует достижению цели государственного принуждения, заключающейся главным образом в предупреждении совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами».