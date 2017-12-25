Королева Елизавета II в Рождество напомнила своим подданным о террористах

Лондон, , 19:48 — REGNUM Королева Великобритании Елизавета II в своем рождественском обращении к нации напомнила о жертвах терактов в Манчестере и Лондоне, произошедших за последний год, передает The Guardian.

По словам королевы Елизаветы II, за последние 12 месяцев Великобритания подверглась ряду «ужасающих нападений».

Королева призвала почтить память погибших в результате теракта на «Манчестер-Арене», пожара в здании Grenfell Tower в Лондоне, напомнила о нападениях террористов на Вестминстерском мосту и на Боро-маркет.

В качестве «примера для всех» она назвала жителей Манчестера, которые уже через несколько дней после теракта «проявили необычайную храбрость и стойкость» и провели благотворительный концерт.

Напомним, 22 мая 2017 года, во время концерта певицы Арианы Гранде на стадионе «Манчестер-Арена» произошел теракт. Ответственность за взрыв, в результате которого погибло 22 человека, еще 120 получили ранения, взяло на себя «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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