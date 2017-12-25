В Ташкенте впервые прошли выборы в местный совет депутатов

Ташкент, , 14:15 — REGNUM В Ташкенте впервые прошли выборы в районные кенгаши (советы) народных депутатов, заявил председатель городской избирательной комиссии Х. Каримов, сообщает 24 декабря УзА.

По его словам, в выборах приняли участие 1 188 851 человек, что составляет 76,2% от общего числа избирателей. Согласно действующему законодательству выборы признаны состоявшимися.

В ходе выборов был проведен эксперимент по использованию информационной системы Единого электронного списка избирателей, которая позволяет вести электронный подсчет голосов избирателей. Планируется, что система будет использоваться в выборах по территории всей республики.

Предварительные итоги выборов будут объявлены 25 декабря в 16:00 по местному времени.

Напомним, 24 декабря в Ташкенте прошли выборы в кенгаши народных депутатов. Проголосовать пришел и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Условия для создания кенгаши в городах и районах были сформированы благодаря закону «О выборах в районные Кенгаши народных депутатов города Ташкента» 29 августа 2017 года.