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Премьер-министр Испании отказался от встречи с Пучдемоном

Политика

Рахой проведет встречу с партией «Граждане»

Мадрид, 22 декабря 2017, 18:17 — REGNUM  Премьер-министр Испании Марьяно Рахой отказался от переговоров, которые ему предложил провести экс-глава Каталонии и потенциальный лидер блока сторонников независимости в новом парламенте региона Карлес Пучдемон, передает CNN.

Ранее Карлес Пучдемон, который находится в Брюсселе, заявил журналистам, что готов встретиться с премьер-министром, хотя и «не думает, что можно договориться».

Комментируя итоги прошедших выборов в Каталонии, Марьяно Рахой заявил, что не намерен встречаться с Пучдемоном и его представителями, зато проведет встречу с партией «Граждане», получившей в парламенте региона 37 мест.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря в Каталонии состоялись выборы в региональный парламент, победу на которых одержали сторонники независимости региона от Испании.

«Сепаратистские» партии «Вместе за Каталонию» Карлеса Пучдемона, «Левые республиканцы» Ориола Жункераса и «Кандидаты народного единства» получат 70 из 135 мест в парламенте.

Предыдущий парламент Каталонии был разогнан испанским правительством после обвинения в «мятеже» — в октябре парламентарии поддержали референдум о независимости и проголосовали за выход региона из Испании.

Читайте ранее в этом сюжете: В Каталонии сторонники независимости празднуют победу

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Референдум о независимости Каталонии

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