Западная Сахара принимает участие в совещании по вопросам беженцев в Африке

Тифарити, , 21:29 — REGNUM 15 ноября в столице Уганды Кампале прошла встреча стран-членов Африканского союза и международных организаций посвященная проблемам беженцев и перемещенных лиц в Африке.

Как сообщает Sahara Press Service, Сахарская Арабская Демократическая Республика (САДР) была представлена в лице первого секретаря посольства Западной Сахары в Уганде и Руанде, Сидахмеда Омара и первого секретаря посольства в Эфиопии и в Африканском союзе Мохамеда Омара Фнайду, которые осуществили серию встреч с представителями африканских стран и международных учреждений, специализирующихся в вопросах, касающихся беженцев и гуманитарной помощи.

Ожидается, что на совещании будут рассмотрены механизмы по содействию сбору и анализу данных, целью которых является обеспечение адекватного ответа на проблемы, с которыми сталкиваются беженцы и перемещенные лица в Африке. Африканский союз и международные организации намерены согласовать «дорожную карту» для сокращения районов, пораженных этими явлениями, путем искоренения причин.

Важно помнить, что САДР в течение последних двух лет председательствовала в Африканском комитете по делам беженцев, перемещенных лиц и миграции.