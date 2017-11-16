Анкара и Багдад планируют возобновить экспорт иракской нефти из Киркука

Багдад, , 20:16 — REGNUM Высокопоставленная турецкая делегация приняла участие в переговорах с представителями нефтяной промышленности Ирака, чтобы обсудить ряд вопросов, включая возобновление экспорта нефти из иракского Киркука, говорится в заявлении министерства нефти Ирака, 16 ноября сообщает Reuters.

«Высокопоставленная турецкая делегация встретилась с высокопоставленными чиновниками Ирака, в том числе с представителями государственной корпорации SOMO (State Oil Marketing Company), для обсуждения путей возобновления экспорта нефти из Киркука», — завили в министерстве нефти Ирака.

В переговорах в Багдаде приняли участие представители министерства энергетики Турции, государственной энергетической компании TPAO и турецкого трубопроводного оператора Botas.

«Обе стороны обсудили финансовые и технические вопросы, которые задерживают возобновление экспорта нефти из Киркука. Переговоры должны быть завершены в Анкаре», — говорится в заявлении.

Напомним, Киркук находился под контролем Иракского Курдистана после отступления правительственных сил Ирака в связи с продвижением боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В октябре 2017 года федеральное правительство Ирака возобновило контроль над богатым нефтью Киркуком.

Ираку требуется как минимум три месяца, чтобы отремонтировать старый трубопровод, соединяющий Киркук и турецкий порт Джейхан, согласно данным SOMO. Основной трубопровод Киркук — Джейхан, мощность которого составляет 600 тыс. баррелей в сутки, перестал функционировать в марте 2014 года после нападения террористов.

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