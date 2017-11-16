Елена Ямпольская обозначила пути смены ситуации в сфере искусства для детей

Москва, , 16:43 — REGNUM «Культура — главное, что превращает толпу в народ. И если это преимущественно чужая культура, то и народ постепенно превращается в чужой. Быть может, не плохой, но посторонний той земле, на которой живет». Об этом заявила на заседании круглого стола «Детское кино в России как модель развития экономического сектора» в Общественной палате РФ заместитель председателя комитета Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации по делам национальностей, председатель редакционной коллегии газеты «Культура» Елена Ямпольская.

Ямпольская выразила озабоченность тем, что на российских экранах регулярно появляются «отечественно-зарубежные» фильмы. Речь не о копродукции, а о том, что снято в России — при равнодушии к России. В качестве свежего примера депутат ГД привела семейную сказку «Последний богатырь», сравнив ее с нашумевшей «Матильдой»: «Вот есть хороший режиссер Алексей Учитель. Он слышал, что был такой царь — Николай II и в бытность свою наследником крутил с балериной. Причем не 32 фуэте крутил… Почему бы не снять про это романтическую лав-стори? А то, что этот царь, как к нему ни относись, погружен в глубоко трагический контекст, не принимается в расчет. То же самое с «Последним богатырем». Веселые ребята, которые раньше снимали сериал «Кухня», слышали, что были три богатыря, был Добрыня, он всегда шел вторым, за Ильей Муромцем. Наверное, он ему завидовал. А если завидовал, скорее всего, убил… Прекрасно сделанное кино, великолепные актеры, работа художников выше всяких похвал. Масса фантазии, много юмора в диалогах. И — такая маленькая этическая инверсия. Добрыня Никитич, оказывается, Злобыня Никитич на самом деле… С экрана говорят саркастически: «Это у нас в стране добро победило, вы что, не знаете? Поэтому все в тюрьмах сидят». Вы думаете, у вас есть герой? Мы вам сейчас покажем, чего он стоит на самом деле. Хорошо, что существует гражданское общество в лице Кощея, Бабы-яги… Причем оба персонажа сыграны потрясающе!

Страна, у которой есть актеры уровня Константина Лавроненко и Елены Яковлевой, просто не вправе допускать такие косяки в сценарии… Когда зло оборачивается добром, это не вызывает возражений. Еще Станиславский говорил: «Играя злого, ищи, где он добрый». Но нельзя просто так брать воплощенное добро и превращать его в зло».

Ямпольская особо отметила, что все это, включая англоязычные песни в «Последнем богатыре», — проблема не российского подразделения студии «Дисней», а наших отечественных студий, которые не снимают масштабных полнометражных сказок, и отсутствия в стране внятной политики в области искусства для детей.

«Культурные проекты, а уж тем более проекты для детей, надо оценивать в первую очередь не с точки зрения будущей кассы, а в социально-психологическом контексте, по тому, как это может повлиять на душу ребенка», — заявила депутат. При этом она подчеркнула, что речь идет не о цензуре и запретах. «Я не говорю: давайте все выбросим, закроем. Борцы с покемонами, с якобы гей-пропагандой в «Красавице и Чудовище» — это смешно. Надо не запрещать, а создавать свое. Вытеснять чужое своим. Но обязательно талантливым. Вы не заставите ребенка играть в то, что некрасиво, неинтересно, непродвинуто… Тут много говорилось сегодня об индустрии. Так вот, она лозунгами не создается. Индустрия — это когда в каждой точке производства находится талантливый и умелый человек».

Таким образом Елена Ямпольская обозначила два главных шага, необходимых, чтобы переломить ситуацию в области искусства для детей и индустрии детских развлечений. Это «политическая воля государства, которое, конечно же, хочет выращивать граждан для себя, а не для чужого дяди, и воспитание профессиональных, современно оснащенных кадров, которые смогут решать эти задачи».