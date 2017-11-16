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МИД РФ пообещал защищать каждый советский памятник от польских вандалов

Политика

«Логичное звено государственной политики Варшавы»

Москва, 16 ноября 2017, 13:34 — REGNUM  Борьбой с символами коммунизма Польша развязала руки любителям поглумиться над историей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в связи с тем, что 15 ноября стало известно о демонтаже в польском Щецине памятника Красной армии.

«Каждый новый выпад местных хулиганов, как бы ни обставлялись эти действия, являются логичным звеном государственной политики Варшавы, которая под лозунгом борьбы с символами коммунизма развязала руки любителям поглумиться над совместной историей», — заявила Захарова в связи с актом вандализма.

По её словам, памятник уже начали приводить в порядок, однако вандализм в Польше уже принял системный характер.

«Мы внимательно следим за ситуацией в мемориальной сфере в Польше и будем жёстко реагировать на каждый случай посягательства на советское, российское военно-историческое наследие в этой стране», — добавила она.

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Судьба советских военных памятников в Польше

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