СМИ КНДР: Народ Северной Кореи приговорил Трампа к смерти

Пхеньян, , 21:47 — REGNUM Граждане Корейской Народно-Демократической Республики вынесли «смертный приговор» президенту США Дональду Трампу. Об этом сегодня, 15 ноября, пишет северокорейская газета Rodong Sinmun.

Издание пишет, что американский президент смертельно оскорбил КНДР, когда во время своего азиатского турне заявил, что в Северной Корее установлена «жесткая диктатура».

«Худшее преступление, за которое он никогда не может быть помилован, заключается в том, что он осмелился злорадно оскорбить достоинство высшего руководства», — сказано в статье, опубликованной в Rodong Sinmun.

Трамп должен знать, что он — всего лишь «отвратительный преступник», уже приговоренный «к смерти корейским народом».

Ранее северокорейские СМИ сообщали, что Трамп якобы «умолял» о начале ядерной войны на Корейском полуострове во время своего тура по странам Азии.

Отношения между КНДР и США напряжены до предела. Пхеньян продолжает свои ядерные и баллистические испытания, а США и их сателлиты проводят у границ КНДР масштабные военные учения, угрожая вторжением.

Лидеры США и КНДР — Трамп и Ким Чен Ын, которые никогда не встречались лично, заочно обмениваются самыми нелестными высказываниями друг о друге.

Так, Трамп назвал Ким Чен Ына «маленьким человеком-ракетой, который выполняет миссию самоубийцы». При этом президент США с трибуны ООН заявил, что уничтожит Северную Корею, если она будет представлять угрозу для Америки.

В ответном заявлении Ким Чен Ын назвал речь Трампа «сумасшедшим бредом», а самого Трампа — «старым маразматиком» и «свихнувшимся стариком».