Отказ Киева от «Великой Отечественной» — символ проигравших

Киев, , 17:58 — REGNUM В отказе Верховной рады Украины от термина «Великая Отечественная война» нет ничего удивительного, потому как он произошел фактически сразу после переворота 2014 года, считает заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин. Так эксперт прокомментировал для ИА REGNUM замену терминов в тексте украинского закона «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».

Как подчеркнул эксперт, победа в Великой Отечественной войне — это то, что соединяет наши народы, а это противоречит интересам нынешней украинской власти, заинтересованной в отрыве Украины от России.

«Ведь было трехвековое иго России над Украиной. Москали ведь столько веков угнетали, а украинцы вели национально-освободительную войну против москалей, и вдруг Великая Отечественная война, где москали и украинцы вместе. Нет, такого не может быть. Соответственно, есть Вторая Мировая война, которую развязали Гитлер и Сталин, а украинцы остались в жерновах столкновения двух тоталитарных империй.

И настоящими героями были бандеровцы, которые сражались за то, чтобы победить Московию, повернуть свое оружие против тоталитарного Гитлера. И чтобы вместе со свободным миром установить демократию во всем мире. Вот стандартная схема, которая сейчас внушается через учебники, — говорит Игорь Шишкин. — То же самое происходит в Прибалтике: все эти СС-овские дивизии — эстонские, латышские — они ведь якобы воевали с тоталитарным Советским Союзом для того, чтобы потом ополчиться против тоталитарного Третьего рейха. На самом деле они в этой войне были союзниками с англо-саксами. Это стандартная пропаганда».

Аналитик отмечает, что после развала Советского Союза нет оснований ожидать, что на Украине будут помнить о Великой Отечественной войне.

«Наоборот, закономерно, что на этих осколках будут всеми способами выжигать память о Великой Отечественной войне и первым делом отменять само это понятие», — полагает эксперт.

Напомним, депутаты Верховной рады Украины вчера, 14 ноября, одобрили изменение текста закона «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты». В частности, формулировки «Великая Отечественная война 1941—1945 годов», «Великая Отечественная», «Великая Отечественная война и война с Японией», «Великая Отечественная война 1941—1945 годов» и «Война 1945 года с империалистической Японией» заменены на термин «Вторая мировая война».

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