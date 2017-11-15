Верховная рада собственноручно приписывает Украину к побежденным

Киев, , 16:52 — REGNUM Специфика Украины в том, что всегда, когда она была вместе с Россией, она одерживала блестящие победы. Когда она пыталась выступить против России — терпела поражение. Так замену Верховной радой понятия «Великая Отечественная война» на понятие «Вторая мировая война» прокомментировал для ИА REGNUM заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

«Украина была частью Советского союза, украинцы доблестно воевали на фронтах и во многом из-за этого, даже находясь в составе СССР, Украина с самого начала образования Организации объединенных наций имела право голоса. Страна-победитель. Но когда они вместо Жлобы и других доблестных украинских военачальников стали прославлять Бандеру и Шухевича, то Украина из страны-победительницы стала быстро превращаться в страну проигравшую.

Если Бандера и Шухевич воевали на стороне нацистов, значит, Украина, которая считает их своими героями, проиграла в этой войне, и по этой логике они, естественно, стали называть ее не Великой Отечественной, а Второй мировой. Но при этом страна из победителя сама своими руками превратила себя в побежденную. Потому теперь их герои — не те, кто выиграл войну, а те, кто в ней проиграл», — говорит эксперт.

Аналитик также отмечает, что такая риторика серьезно сказывается на социальном самочувствии населения.

«Это, может быть, не так заметно, но в их представлении получается, что Украина все время проигрывала везде. Пусть называют как хотят и дальше продолжают превращать себя в лузеров», — заключил Жарихин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 ноября депутаты Верховной рады приняли законопроект, предоставляющий статус инвалидов войны лицам, получившим инвалидность в результате ранения в зоне так называемой АТО. В тексте документа ряд терминов, в которых содержатся определения «Великая Отечественная война» заменены на термин «Вторая мировая война».

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