В Турции арестованы 52 сторонника Гюлена

Анкара, , 15:31 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали по меньшей мере 52 человека, подозреваемых в связях с религиозным проповедником Фетхуллахом Гюленом, сообщает 15 ноября Anadolu.

Аресты проводились по всей стране. После ареста 34 человек, прокуратура выдала ордер на арест еще 18 подозреваемых, среди которых один лейтенант, 30 сержантов и еще три отставных лейтенанта.

Напомним, религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен обвиняется Анкарой в организации неудачной попытки государственного переворота в июле 2016 года.

Гюлен, проживающий в Соединенных Штатах, отвергает подобные обвинения. Турция настаивает на экстрадиции опального проповедника, но Вашингтон не спешит с решением по данному вопросу.

В ходе подавления неудавшегося путча, погибло порядка 250 человек, около 2 тыс. 200 человек получили ранения.

Последующие меры, предпринятые турецким правительством, привели к аресту или увольнению с государственной службы сотен тысяч человек, что вызвало раздражение у некоторых стран ЕС, в частности Германии, с которой у Анкары значительно охладились отношения.

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