Принят единогласно: Дума одобрила закон о СМИ-иноагентах

Москва, , 15:12 — REGNUM Государственная дума РФ приняла закон о СМИ — иностранных агентах в окончательном, третьем чтении. Об этом 15 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Теперь зарубежные СМИ, работающие на территории РФ и получающие средства из-за границы, могут быть признаны «иностранными агентами». Таким образом американские пропагандистские ресурсы могут оказаться в России в том же положении, в которое Вашингтон поставил ряд российских СМИ в США.

Парламентарии были единодушны в своем мнении — 414 голосов было отдано в поддержку инициативы. Противников и воздержавшихся — не было.

Как отметил вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой («Единая Россия»), принятие закона является вынужденным шагом. Ранее в России не вводились в действие нормы, направленные на ограничение свободы слова.

По словам Толстого, вступление нового закона в силу не означает, что все иностранные СМИ попадут под его действие. Решение будет приниматься Минюстом РФ в каждом отдельном случае.

Новшество может коснуться информационных ресурсов с зарубежным финансированием. В случае приобретения статуса иноагента для них будут действовать те же ограничения, что и для некоммерческих организаций — иностранных агентов. Им также будет грозить аналогичная ответственность за нарушение законодательства.

Как сообщало ИА REGNUM, российские информационные агентства RT и Sputnik подвергаются притеснениям в США под предлогом того, что якобы являются инструментом Москвы для вмешательства в политические процессы в США. Так, 9 ноября американское подразделение телеканала RT получило ультиматум: компанию вынудили зарегистрироваться в минюсте США в качестве иностранного агента.

Российская сторона пообещала ответить американским властям адекватными и зеркальными мерами на действия в отношении СМИ.