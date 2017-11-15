Володин: РФ и впредь будет зеркально отвечать на давление на свои СМИ

Москва, , 11:54 — REGNUM Россия и впредь будет зеркально отвечать на давление в отношении своих СМИ за рубежом. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Поправки о СМИ — иностранных агентах Госдума приняла во втором чтении единогласно. После приобретения статуса НКО-инагента на СМИ будут распространяться ограничения и обязанности, предусмотренные сейчас для некоммерческих организаций — иностранных агентов; также им будет грозить аналогичная для таких НКО ответственность за нарушение законодательства.

Поправки о СМИ-инагентах связаны в первую очередь с тем, что в отношении российских СМИ в США были приняты решения, которые не могут оставить депутатов равнодушными, отметил Володин.

«Мы говорим о симметричном ответе и говорим, что так поступать с нашими СМИ нельзя. Более того, если такие решения принимаются иностранным государством, мы должны отвечать. И мы будем дальше это делать», — сказал спикер Госдумы.

Поправки были разработаны при участии всех фракций Государственной думы, отметил вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»). «Большое количество депутатов, руководство фракций, председатель Думы и его заместители поставили свои подписи под этим законопроектом», — сказал он. Это означает, что сегодня в парламенте существует консенсус по поводу необходимости принятия ответных мер.

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