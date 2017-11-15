Игнорировать депутатов Петербурга можно будет за 20 тыс. рублей

Санкт-Петербург, , 11:25 — REGNUM Петербургский парламент 15 ноября принял в третьем чтении закон о новых штрафах для чиновников, которые игнорируют городских депутатов. Документ ушел на подписание губернатору Георгию Полтавченко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Новый закон вводит административную ответственность для должностных лиц, если они не выполняют законные требования депутата. В этом случае минимальный штраф составит 5 тыс. рублей, максимальный — 20 тыс. рублей.

Заметим, изначально диапазон штрафа в законопроекте составлял 2−3 тыс. рублей, но затем депутаты решили, что этой суммы для наказания нерадивых госслужащих недостаточно.

Чиновников будут наказывать рублем за отсутствие ответа или несвоевременный ответ на обращение депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга, а также за воспрепятствование депутату в участии в заседаниях исполнительных органов государственной власти.

Составлять протоколы о таких нарушениях будет Контрольное управление администрации губернатора Санкт-Петербурга. Добавим, в настоящее время подобные штрафы действуют за неисполнение требований петербургских омбудсменов.

На федеральном уровне действуют санкции для чиновников, которые препятствуют деятельности депутатов Государственной думы и членов Совета Федерации.

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