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В Литве ждут главнокомандующего армией Норвегии

Политика

Норвегия продаст Литве системы ПВО на 110 млн евро

Вильнюс, 14 ноября 2017, 19:05 — REGNUM  15 ноября начинает свой двухдневный визит в Литву командующий норвежской армией адмирал Хокон Бруун-Ханссен, который посетит Пабраде, где расположены норвежские военнослужащие, сообщили ИА REGNUM сегодня, 14 ноября. Они служат в дислоцированном в 2017 году в Литве международном батальоне НАТО.

Руководство литовской армии сообщило, что делегация адмирала также осмотрит оборудованный на Пабрадском полигоне тренировочный комплекс «Битва в городе» и будет наблюдать за операцией норвежских военных.

Из Пабраде Бруун-Ханссен отправится в Руклу, где встретится с командующим механизированной пехотной бригады «Железный волк» полковником Миндаугасом Стяпонавичюсом, командующим международным батальоном НАТО полковником лейтенантом Торстеном Генслером.

В Вильнюсе 15 ноября командующий норвежской армией должен встретиться с командующим литовской армией генералом лейтенантом Йонасом Витаутасом Жукасом.

В международном батальоне НАТО служит около 200 норвежских военнослужащих.

В конце октября литовская армия подписала договор о приобретении норвежских систем ПВО средней дальности NASAMS стоимостью 110 млн евро.

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Милитаризация Прибалтики

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