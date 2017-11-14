Тотальный контроль: в Белоруссии создают единую систему видеомониторинга

Минск, , 15:57 — REGNUM В Белоруссии определили правовые основы функционирования так называемой системы мониторинга общественной безопасности и порядок подключения к ней, положение которой утвердило правительство. О таком решении говорится в постановлении совета министров Белоруссии №841 от 10 ноября 2017 года, которое было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале республики сегодня, 14 ноября. То есть с этого момента документ вступил в силу.

Помимо функционирования системы и подключения к ней, в положении определяется порядок предоставления данных пользователям, права и обязанности пользователей системы, ответственность оператора Единой республиканской сети передачи данных.

Как отмечается, задача системы мониторинга — наблюдение за состоянием общественной безопасности, профилактика, выявление и пресечений преступлений, правонарушений, розыск людей, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и так далее. Система мониторинга будет работать непрерывно, в системе реального времени автоматически обрабатывать и фильтровать информацию.

Предоставлять данные, собранные с помощью этой системы, могут только органам внутренних дел, государственной безопасности, пограничной службы, органам и подразделениям по чрезвычайным ситуациям, таможенным органам, органам финансовых расследований комитета государственного контроля, службе безопасности президента Белоруссии и оперативно-аналитическому центру при президенте.

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Напомним, что еще в начале марта 2017 года в Белоруссии была озвучена идея по поводу создания единой системы мониторинга общественной безопасности. Тогда Александр Лукашенко поддержал идею, но сказал, что ее необходимо доработать. В мае президент подписал указ о создании такой системы.

Как это работает? Единая республиканская система мониторинга не создает новую форму контроля за общественной безопасностью, она как бы объединяет в себя функционирующие системы. В нее включат системы видеонаблюдения, специальные детекторы и датчики, информация будет поступать на специальную платформу.

Уже сейчас в республике есть объекты, на которых видеонаблюдение ведется в обязательном порядке. Например, это объекты госорганов, места массовых скоплений граждан и некоторые другие. По словам главы МВД Белоруссии Игоря Шуневича, через год или два в стране установят несколько тысяч камер видеонаблюдения.

Что касается частных компаний, то для них это необязательно, но они имеют возможностью подключиться к системе. Если на частном объекте существует система видеонаблюдения, то данные с нее тоже будут направляться на платформу единого мониторинга.

Однако далеко не все восприняли новость о создании такой системы позитивно. В соцсетях пользователи уже прозвали единую систему мониторинга «Большим братом», а аналитик по вопросам безопасности, создатель сайта Belarus security blog Андрей Поротников ранее в интервью «Нашей ниве» отмечал, что такая система может использоваться как для централизации подачи информации, организации расходов сил во время ЧП, сокращения средств на дополнительное патрулирование, так и для лоббирования чьих-либо интересов. Также, по предположению Поротникова, власти ожидают, что в связи с экономическим кризисом повысится и уровень преступности, а бюджет не позволяет увеличить численность милиции, поэтому дешевле вложиться в технические средства. Эксперт отмечал, что говоря о создании единой системы мониторинга в Белоруссии, не стоит исключать, что это может быть связано с последними протестами оппозиции, то есть «речь идет о тотальном контроле над ситуацией».