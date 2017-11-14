В Совфеде заявили о попытках создания в Сирии «сепаратного» государства

Москва, , 14:56 — REGNUM В Совфеде не исключили попыток создания на территории Сирии «сепаратного» государства, передает корреспондент ИА REGNUM 14 ноября.

США отказались наносить авиаудары по уходящим из сирийского Аль-Букемаля силам ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает Минобороны.

«Не исключаю, что речь идет о попытках создания на территории Сирии «сепаратного» государства. Или о содействии перетеканию террористов из Сирии в Центральную Азию», — заявил первый зампред комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич.

В любом случае эти действия вступают в резкое противоречие с буквой и духом совместного заявления, принятого по итогам встречи президентов России и США на полях АТЭС во Вьетнаме, отметил сенатор.

«Сотрудничество ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и США в Сирии — это уже не гипотеза. Это — непреложный факт, что и подтверждает отказ американцев наносить авиаудары по уходящим из сирийского Аль-Букемаля террористам. Причем эти процессы начались не вчера. Коридоры для боевиков осаждаемой союзниками более чем полгода сирийской Ракки — проявление той же самой тенденции», — указал парламентарий.

Кроме того, продолжил он, абсолютно достоверно установлено, что в августе текущего года свыше 20 полевых командиров и приближенных к ним боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) эвакуированы ВВС США из района Дейр-эз-Зора, и есть подозрение, что в данный момент они находятся в Афганистане — пока в Афганистане.

Наконец, с помощью аэрофотоснимков, которые сделаны специалистами Министерства обороны России в период с 8 по 12 сентября 2017 года, в районах дислокации вооруженных формирований ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) зафиксировано большое количество американских бронеавтомобилей типа «Хаммер», находящихся на вооружении спецназа США, говорит Клинцевич.

«Характерно, что вокруг этих объектов не было обнаружено каких-либо следов штурма, боевых столкновений с террористами или воронок от ударов авиации международной коалиции. Это может говорить только о том, что все находившиеся там военнослужащие США чувствовали себя в районах, удерживаемых террористами, как дома. Я не собираюсь делать окончательных выводов о причинах таких действий американцев», — указал он.