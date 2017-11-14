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В ГД назвали логичным перенос Послания президента Федеральному Собранию

Политика

Давать поручения депутатам и сенаторам следует уже новому президенту, уверен первый вице-спикер Госдумы

Москва, 14 ноября 2017, 14:05 — REGNUM  Ежегодное послание президента РФ Федеральному собранию в 2017 логично не проводить. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 ноября, об этом заявил первый зампредседателя Госдумы Иван Мельников (КПРФ).

«В том, что в этом году послания не будет, а оно будет после выборов в марте 2018 года, есть логика, с моей точки зрения», — отметил Мельников.

По его словам, очевидно, что намечать приоритеты для работы парламента следует уже новоизбранному президенту.

«Формальная ситуация — в марте выборы президента и президент, который будет избран в марте, должен выступить с посланием», — считает Мельников.

Информация о возможном переносе ежегодного Послания президента РФ Федеральному собранию с декабря на март появилась накануне. Между тем, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, вопрос пока находится в стадии обсуждения.

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Ежегодное послание президента России Федеральному собранию

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