В ГД назвали логичным перенос Послания президента Федеральному Собранию

Москва, , 14:05 — REGNUM Ежегодное послание президента РФ Федеральному собранию в 2017 логично не проводить. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 ноября, об этом заявил первый зампредседателя Госдумы Иван Мельников (КПРФ).

«В том, что в этом году послания не будет, а оно будет после выборов в марте 2018 года, есть логика, с моей точки зрения», — отметил Мельников.

По его словам, очевидно, что намечать приоритеты для работы парламента следует уже новоизбранному президенту.

«Формальная ситуация — в марте выборы президента и президент, который будет избран в марте, должен выступить с посланием», — считает Мельников.

Информация о возможном переносе ежегодного Послания президента РФ Федеральному собранию с декабря на март появилась накануне. Между тем, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, вопрос пока находится в стадии обсуждения.