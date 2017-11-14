ЮАР: Кипру стоит поучиться мирному разрешению конфликтов у нас

Никосия, , 12:06 — REGNUM Бывший министр обороны и конституционных вопросов ЮАР Рольф Мейер и бывший депутат и кандидат на пост председателя Африканского национального конгресса Мэтьюс Фоса посетили Республику Кипр на прошлой неделе по приглашению правящей демократической партии, чтобы принять участие в серии мероприятий на тему «Процедуры и передовые методы в урегулировании конфликтов» и поделиться своим историческим опытом. Об этом 13 ноября сообщает издание Cyprus-Mail.

Расовый конфликт между чёрным большинством и белым меньшинством стал важнейшей вехой в истории и политике ЮАР. Конфликт достиг своей кульминации в 1948 году, когда был введен режим апартеида, просуществовавший вплоть до 1990-х годов.

Выступая перед Кипрским Информационным Агентством (Cyprus News Agency), Мейер подчеркнул, что существует много различий между ситуацией на Кипре и в Южной Африке, отмечая, что «не существует двух одинаковых конфликтов. Каждый из них уникален».

«Мы очень осторожны в высказываниях, так как не хотим создать впечатление, будто мы считаем, что опыт Южной Африки можно повторить на Кипре. Конечно, нет. Но мы пытаемся сказать, что есть определенные базовые принципы, следуя которым вы увеличите шансы найти лучшее решение», — сказал Мейер.

И первый из этих принципов — инклюзивный подход. В случае Южной Африки, по его словам, удалось найти место для всех, желающих принять участие в переговорах и внести свой вклад в решение проблемы.

Второй принцип заключается в том, чтобы построить доверие, несмотря на разделение. «Мы представляем противоположные стороны южноафриканского конфликта», — отметил Мейер, обращаясь к своему коллеге. — «Мы начинали как враги, но благодаря переговорам нам удалось установить доверие друг к другу в той мере, в которой оно было необходимо, чтобы преодолеть разногласия и найти решение. Тот факт, что мы здесь вместе как друзья и братья, в мире — доказательство этому. Это очень важное послание из южноафриканской истории».

И последний принцип — взять на себя ответственность за свою проблему, ее разрешение и свою собственную судьбу.

«Мы взяли ответственность на себя. Мы не пытались найти посредников извне. Мы вели переговоры напрямую друг с другом. И когда у нас были срывы, мы должны были посмотреть друг другу в глаза и спросить: «что теперь»? Мы не зависели от посторонних. Конечно, нам повезло иметь таких лидеров, как Мандела и де Клерк. Но мы не делаем упор на это, потому что существуют и менее удачные ситуации», — отметил политик.

Что касается Кипрского конфликта, политик отметил, что за последние два года был достигнут значительный прогресс, за что необходимо поблагодарить лидеров обеих сторон. Однако на данный момент ситуация зашла в тупик, выход из которого необходимо искать. И ключ, по его мнению, лежит в том, чтобы смотреть в будущее, а не в прошлое.

Мэтьюс Фоса также отметил, что Кипру нужно быть готовым к большим компромиссам и уступкам, необходимо не только «принимать», но и «отдавать».

"Лидеры должны научиться видеть решения в трудностях. Будьте готовы и принимать, и отдавать. Здесь много боли, которая является исторической. Но люди, которые хотят мира, выше боли, они живут за пределами прошлого, ими движут высокие моральные устои, и они двигаются дальше. Молодому поколению нет интереса цепляться за прошлое. Они хотят двигаться дальше. И народ Кипра должен двигаться дальше», — заключил Фоса.

Напомним, что Республика Кипр, полноправный член Европейского союза, разделена турецкими войсками с 1974 года. Мирные переговоры по объединению острова под эгидой ООН на данный момент не дали никакого конкретного результата, ведущего к политическому урегулированию конфликта.