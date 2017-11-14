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Турция помогла беженцам из Мьянмы одеялами

Политика

Турецкое агентство по сотрудничеству и развитию, начиная с сентября 2017 года, предоставляет горячее питание для более чем 1 млн человек

Анкара, 14 ноября 2017, 10:23 — REGNUM  Турция предоставила гуманитарную помощь беженцам из Мьянмы, временно проживающим в Бангладеш, сообщает 14 ноября Anadolu.

Согласно заявлению официальных лиц Турции, в распоряжение нуждающимся было передано 10 тыс. одеял.

Турецкое агентство по сотрудничеству и развитию, начиная с сентября 2017 года, предоставляет горячее питание для более чем 1 млн человек, оказавшихся в тяжелой ситуации.

Напомним, 25 августа в Мьянме разразился внутренний конфликт, вызванный нападением боевиков на блокпосты правительственных войск, ответная реакция со стороны военных привела к эскалации насилия в стране.

В результате столкновений страну вынуждены были покинуть свыше 600 тыс. человек, нашедших пристанище в лагерях для беженцев в Бангладеш.

Государственный советник Мьянмы Аун Сан Су Чжи обвинила мировые СМИ в масштабной дезинформации, призванной скрыть реальное положение дел в мятежном штате Ракхайн.

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