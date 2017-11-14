Небензя — о расследовании «химатак» в САР: дискуссии с США еще не завершены

Вашингтон, , 04:50 — REGNUM Переговоры по резолюции о продлении расследования применения на территории Сирии химического оружия между Москвой и Вашингтоном продолжаются, сообщил журналистам Василий Небензя, постоянный представитель РФ при ООН.

«Мы обсуждаем американский проект резолюции, и у нас есть собственный проект», — сказал Небензя.

Российский представитель отметил, что ожидает развития процесса в ближайшие дни.

«Мы ведем дискуссии с Соединенными Штатами, они еще не завершены», — сказал Небензя.

Дипломат подчеркнул, что российская сторона намерена добиться устранения недоработок в деятельности СМР — Совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии.

Напомним, США и Россия внесли на рассмотрение в Совет безопасности ООН два проекта резолюций об обновлении работы миссии СМР. Срок работы СМР истекает 17 ноября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 ноября 2017 года пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс заявила, что американские власти видят в действиях Москвы шаги по «защите» террористов, использующих в Сирии химическое оружие.

Говоря об СМР, она сказала, что «все ответственные страны должны проголосовать за то, чтобы продлить срок действия этого важного института».

Читайте ранее в этом сюжете: Белый дом обвинил Россию в «защите» террористов с химоружием