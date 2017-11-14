PESCO как надстройка НАТО: интересы США по укрощению России удовлетворены?

Москва, , 02:36 — REGNUM Идея создания европейского оборонного союза PESCO проста — построить военную структуру для быстрого перебрасывания военной техники к границам России, и лоббировали её Соединённые Штаты Америки. Такое мнение в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» высказал политолог, член-корреспондент Академии военных наук РФ Сергей Судаков.

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«В то время, когда у нас всё внимание было привлечено на азиатское турне, Трамп делает определённую политическую запятую, которая называется PESCO. Эта политическая запятая теперь будет очень сильно мешать, в том числе действующим политическим структурам внутри старой Европы, выйти из структуры НАТО. Это не альтернатива НАТО, это надстройка НАТО», — уверен политолог.

«Идея простая — построить военную структуру, чтобы очень быстро можно было перебрасывать военную технику к границам РФ, — отметил Сергей Судаков. — Именно США лоббировали данную структуру, начиная с 2015 года. И во многом сейчас то, что произошло с PESCO, — это как раз интересы США в регионе по укрощению России».

Как сообщало ИА REGNUM, более 20 стран-членов Евросоюза 13 ноября подписали официальное письмо в адрес главы дипломатии ЕС Федерики Могерини о намерении присоединиться к программе Постоянного структурированного сотрудничества в сфере безопасности и обороны (PESCO).