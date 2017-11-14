PESCO — клин в атлантическую солидарность и «фи» американцам?

Москва, , 02:33 — REGNUM Создание европейского оборонного союза PESCO — безусловный подрыв единства трансатлантического сообщества и выход значительной части европейских структур из-под контроля НАТО. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» заявил председатель комитета Госдумы РФ по образованию и науке Вячеслав Никонов.

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«С момента создания НАТО, Евросоюза европейцы предприняли несколько попыток создания самостоятельных оборонных структур. PESCO это не что-то новое: в 42-й статье Лиссабонского договора эта аббревиатура уже есть, статья просто дремала. В сентябре было принято решение эту статью реанимировать, — отметил парламентарий. — Почему сейчас? Причина номер один — Трамп, который воспринимается как человек, который не будет защищать Европу. Причина номер два — Великобритания, которая сейчас начала выходить из Европейского союза. Третья причина — российская угроза».

«Это безусловный подрыв единства трансатлантического сообщества, это «фи» американцам и выход значительной части европейских структур из-под контроля НАТО, — уверен Вячеслав Никонов. — Это серьёзный клин в атлантическую солидарность, который не должен нас успокаивать, потому что это всё создаётся имея ввиду Российскую Федерацию».

Как сообщало ИА REGNUM, свыше 20 стран-членов Евросоюза 13 ноября подписали официальное письмо в адрес главы дипломатии ЕС Федерики Могерини о намерении присоединиться к программе Постоянного структурированного сотрудничества в сфере безопасности и обороны (PESCO).