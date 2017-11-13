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Эрдоган призвал вывести войска из Сирии

Политика

Данное заявление последовало после того, как Россия и Соединенные Штаты согласились с тем, что сирийский конфликт должен быть решен мирным способом

Анкара, 13 ноября 2017, 15:53 — REGNUM  Президент Турции Реджеп Эрдоган призвал страны, не верящие в военное решение сирийского вопроса, вывести свои войска с территории данной страны, сообщает 13 ноября Reuters.

Данное заявление последовало после того, как Россия и Соединенные Штаты согласились с тем, что сирийский конфликт должен быть решен мирным способом.

«Мне сложно понять подобные комментарии. Если военное решение нет, то те, кто делает подобные заявления пусть выведут свои войска», — подчеркнул Эрдоган в интервью журналистам, перед своим визитом в Россию.

Лидер Турции проведет в Сочи переговоры с президентом России Владимиром Путиным. На повестке дня будут стоять вопросы урегулирования сирийского конфликта, а также детали соглашения о закупке Анкарой российский комплексов C-400.

Напомним, российская сторона выступает за мирное решение сирийского конфликта, что подразумевает невозможность свержение президента Сирии Башара Асада.

ВКС России же находятся в стране для борьбы с террористической угрозой, поэтому, когда Москва утверждает о приверженности мирного урегулирования сирийского конфликта, речь не идет о террористах.

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Война в Сирии

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