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Спикер парламента Словакии может выступить в Госдуме

Политика

С предложением выступил спикер Госдумы

Спикер парламента Словакии может выступить в Госдуме
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Государственная дума РФ

Москва, 13 ноября 2017, 12:36 — REGNUM  Спикер национального совета Словакии Андрей Данко может выступить в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента 15 ноября. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 ноября, с таким предложением обратился к Данко спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Надеемся, что сможете выступить в рамках пленарного заседания Госдумы», — сказал Володин, напомнив, что на пленарном заседании выступала спикер парламента Индии.

Спикер Госдумы выразил надежду на то, что возобновляющиеся «отношения в рамках межпарламентского измерения позволят восполнить время, которое мы с вами потеряли».

Володин отметил, что товарооборот между странами вырос на 29,5%, достиг 2,5 млрд долларов. Он надеется, что встреча на межпарламентском уровне позволит активизировать и этот сегмент, и вопросы, связанные с культурной, гуманитарной сферами.

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