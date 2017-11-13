Спикер парламента Словакии может выступить в Госдуме

Москва, , 12:36 — REGNUM Спикер национального совета Словакии Андрей Данко может выступить в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента 15 ноября. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 ноября, с таким предложением обратился к Данко спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Надеемся, что сможете выступить в рамках пленарного заседания Госдумы», — сказал Володин, напомнив, что на пленарном заседании выступала спикер парламента Индии.

Спикер Госдумы выразил надежду на то, что возобновляющиеся «отношения в рамках межпарламентского измерения позволят восполнить время, которое мы с вами потеряли».

Володин отметил, что товарооборот между странами вырос на 29,5%, достиг 2,5 млрд долларов. Он надеется, что встреча на межпарламентском уровне позволит активизировать и этот сегмент, и вопросы, связанные с культурной, гуманитарной сферами.

Читайте развитие сюжета: Спикер парламента Словакии настаивает на изучении русского языка в стране