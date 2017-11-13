СМИ: Прокурор Дагестана подал прошение об отставке

Махачкала, , 11:34 — REGNUM Прокурор Дагестана Рамазан Шахнавазов ждет отставки. Прошение о ней он подал пару недель назад. В настоящее время он находится в отпуске, который завершается сегодня, 13 ноября, пишет «Черновик».

Истинная причина предстоящей отставки Шахнавазова, по данным издания, пока неизвестна. К нему были претензии, считают журналисты, в связи «с отсутствием должного реагирования на коррупционные дела последних лет».

Дагестанские СМИ предполагают, что замену Шахнавазову, как и другим руководителям правоохранительных структур Дагестана, будут искать в Москве, формируя кадры из генералов-варягов. По данным «Черновика», в ближайшее время следует ожидать возбуждения нескольких коррупционных дел, фигурантами которых станут «ряд высокопоставленных чиновников, как действующих, так и бывших».

Напомним, в октябре 2017 года президент РФ назначил временно исполняющим обязанности главы Дагестана Владимира Васильева — бывшего вице-спикера Госдумы РФ, приняв прошение об отставке бывшего руководителя республики Рамазана Абдулатипова. Новый глава региона отправил правительство в отставку, заметив, что не планирует увольнять никого из членов кабинета министров. В настоящее время они все продолжают работать в статусе временно исполняющих обязанности.

Однако Васильев не исключил возможности кадровых перемен в случае, если прежние чиновники не будут справляться с работой. В начале ноября он назначил на должность руководителя своей администрации своего коллегу по Госдуме Владимира Иванова, понизив до уровня заместителя бывшего главу этого ведомства Исмаила Эфендиева.

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О том, что в республике следует ждать расследования громких коррупционных уголовных дел, говорят и обыски, проведенные в последний месяц у министра образования региона Шахобаса Шахова, его заместителя и бывшего мэра города Каспийска Джамалудина Омарова. По материалам уголовного дела, расследуется хищение денежных средств в сумме 88 млн рублей.

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